أمن الأقصر يفرض سيطرته على «نجع الجسور» ويلقي القبض على 3 متهمين

فرضت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، كردون أمني حول منطقة نجع الجسور التابعة لمركز الطود وألقت القبض على ثلاثة أشخاص بعد أن لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب تجدد خصومة قديمة.

تلقى اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة نجع الجسور التابعة لمركز الطود جنوب المحافظة، أسفرت عن مصرع شخص يدعي عمر محمد أحمد، متأثرا بإصابته بطلق ناري وإصابة 6 أخرين.

إنتقلت قوات الشرطة إلى موقع الإشتباكات وفرضت كردون أمني حول المنطقة وألقت القبض على 3 أشخاص هم محمد أحمد الديب وأحمد محمد أحمد وهاني محمد أحمد وعثر بحوزتهم على سلاحين ناريين.