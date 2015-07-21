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حريق فى سيارة نقل محملة بأثاث عروسين فى السويس

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حريق فى سيارة نقل محملة بأثاث عروسين فى السويس حريق فى سيارة نقل محملة بأثاث عروسين فى السويس
شب حريق فى سيارة نقل فى وقت متأخر مساء أمس، محملة بأثاث وأجهزة كهربائية لعروسين، يجهزان عش الزوجية فى السويس، وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع أى إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء على ماهر حكمدار السويس نائب مدير الأمن، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بأثاث وأجهزة كهربائية، وتبين أن السيارة كانت محملة بأثاث وأجهزة كهربائية لعروسين يجهزا منزلهما، وشبت فيها النيران قرب مبنى الأحوال المدنية فى مدينة المستقبل.

واتت النيران على مرتبه وثلاجة، وانتريه خشبى وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن تصل لباقى الأثاث والأجهزة، ويرجح أن يكون سبب الحريق الألعاب النارية التى يطلقها أقارب العروسين احتفالا بنقل الأثاث والمفروشات للمنزل.

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مصر 365