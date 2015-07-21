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ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى لـ38 مواطنا بمدينة سمسطا ببنى سويف

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ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى لـ38 مواطنا بمدينة سمسطا ببنى سويف ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى لـ38 مواطنا بمدينة سمسطا ببنى سويف
ارتفع عد المصابين بالتسمم الغذائى ببنى سويف إلى 38 شخصا، حيث استقبل مستشفى سمسطا المركزى جنوب غرب بنى سويف منذ قليل 38 مواطنا مصابين بحالات تسمم غذائى إثر تناولهم أمس وجبة الغذاء فى عقد قران وزفاف بمدينة سمسطا، ويقوم أطباء المستشفى بتقديم الخدمة الطبية اللازمة من غسيل معوى ومحاليل للمصابين بإشراف الدكتور محسن محمد مدير المستشفى.

وكان اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مدير مستشفى سمسطا المركزى، يفيد بوصول 12 مواطنا مصابا بتسمم غذائى وهم محمود دياب رمضان 25 سنة، محمود مختار خليفة 30 سنة، جمال محمد المصرى 30 سنة، إسلام ناصر أحمد،2 سنة، تامر محمد إسماعيل 30 سنة، محمد مبروك زكى 30 سنة، أحمد رجب على 25 سنة، منال عيد على 19 سنة، زياد محمد شعبان 9 سنوات، حسام طه أحمد 35 سنة، عبد العال السيد عبد العال 32 سنة، جمال أحمد عبد العال 27 سنة وجميعهم مقيمون بمدينة سمسطا، ومصابين بحالات قىء وإسهال.


>- بالأسماء.. إصابة 12 شخصا بحالات تسمم بعد تناولهم وجبة عشاء فى بنى سويف

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