أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 5 آلاف قرص تامول مخدر إلى أمستردام

Google+ Print
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 5 آلاف قرص تامول المخدر إلى أمستردام، وتم ضبطه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف مصدر بالمطار أنه اثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الهولندية المتجهة إلى أمستردام اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بوجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب المصرى "ج.ن" وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب عثر بداخلها على عدد 5 آلاف قرص تامول المخدر.

وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365