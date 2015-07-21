ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 5 آلاف قرص تامول مخدر إلى أمستردام

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 5 آلاف قرص تامول المخدر إلى أمستردام، وتم ضبطه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف مصدر بالمطار أنه اثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الهولندية المتجهة إلى أمستردام اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بوجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب المصرى "ج.ن" وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب عثر بداخلها على عدد 5 آلاف قرص تامول المخدر.

وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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