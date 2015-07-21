حبس 7 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة تنظيم مسيرات ببنى سويف

أمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس 7 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتنظيم مسيرات مخالفة لقانون التظاهر.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى بلاغا من العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على خالد. ا. ر. ع أستاذ جامعى، وشريف. و. ر، 38 سنة، وأحمد. س. ع. ع 15 سنة، وأيمن. ط. ع 17 سنة عامل، ومحمد. ش. ص 18 سنة، وعمر. ش. ع 15 سنة، وعبدالرحمن. ص. ش 17 سنة، لانتمائهم إلى جماعة محظورة وتنظيمهم لمظاهرات مخالفة للقانون.
تم تحرير محاضر ضدهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.