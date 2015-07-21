حبس 7 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة تنظيم مسيرات ببنى سويف

أمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس 7 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتنظيم مسيرات مخالفة لقانون التظاهر.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى بلاغا من العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على خالد. ا. ر. ع أستاذ جامعى، وشريف. و. ر، 38 سنة، وأحمد. س. ع. ع 15 سنة، وأيمن. ط. ع 17 سنة عامل، ومحمد. ش. ص 18 سنة، وعمر. ش. ع 15 سنة، وعبدالرحمن. ص. ش 17 سنة، لانتمائهم إلى جماعة محظورة وتنظيمهم لمظاهرات مخالفة للقانون.

تم تحرير محاضر ضدهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.