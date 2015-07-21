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إصابة 9 فى حادثى تصادم بطريق السخنة بالسويس

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إصابة 9 فى حادثى تصادم بطريق السخنة بالسويس إصابة 9 فى حادثى تصادم بطريق السخنة بالسويس
استقبل مستشفى السويس العام ظهر اليوم 9 مصابين على خلفية حادثين بطريق السخنة ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدى بطريق القاهرة الصحراوى.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول 5 مصابين على خلفية تصادم سيارة ملاكى بسور أحد القرى السياحية بطريق السخنة، كما استقبل المستشفى العام 4 مصابين على خلفية تصادم سيارتين ملاكى مع نقل بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى بطريق السويس القاهرة الصحراوى.

وقال مصدر طبى إن المصابين تم إسعافهم وهم بحالة جيدة، وجارى تحرير محضر بالوقائع وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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