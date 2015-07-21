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إيداع "مرسى" قفص المحكمة لبدء محاكمته بقضية "التخابر مع قطر"

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إيداع "مرسى" قفص المحكمة لبدء محاكمته بقضية "التخابر مع قطر" إيداع "مرسى" قفص المحكمة لبدء محاكمته بقضية "التخابر مع قطر"
أودع حرس قوات الأمن بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، الرئيس الأسبق محمد مرسى، قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمته بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها و10 آخرين، وحيا "مرسى" باقى المتهمين وهيئة الدفاع ملوحا لهم بيده.

وتم إيداع باقى المتهمين وعددهم 6 أشخاص، قفص الاتهام فور وصولهم قاعة المحكمة، وتأخر إيداع "مرسى" قفص الاتهام لتأخر حضور هيئة المحكمة جلسة اليوم، والتف المصورون حول القفص والتقطوا لمرسى العديد من الصور فور دخوله القفص.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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