المدعى بالحق المدنى فى قضية "التخابر مع قطر" يطالب بتعويض مادى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لشاهد الإثبات الأول.

وقدم المحامى "محمد الجندى" المدعى بالحق المدنى صور من الدعوى المدنية، فور بدء الجلسة لهيئة المحكمة، والذى سبق وقرر بجلسة سابقة أنه يدعى بالحق المدنى عن حقوق مصر والشعب المصرى، ومتطوعا للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التى تم إفسادها على يد المتهمين، وذلك فى القضية المنعقدة أمام المحكمة، وادعى مدنيا بملبغ 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما طالب باستخراج صورة رسمية من بلاغ، والتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية 500 لسنة 2008 .

وقدمت النيابة العامة شهادة من صحفية واحدة تتضمن أنه بالاطلاع على ملف القضية، بخصوص المتهم "أمين الصيرفى"، تبين عدم عرضه على نيابة أمن الدولة وذلك بعد طلب الدفاع الاطلاع على مواعيد عرض المتهم على النيابة فى تاريخ معين.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق "محمد مرسى" وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.