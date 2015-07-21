مصفف شعر النجمات يكشف أصول العناية بالشعر الطويل

" يجعل الشعر الطويل المرأة تشعر بأنوثتها ونضوجها أكثر من الشعر القصير".

هذه المقولة يشتهر بها مصفّف الشعر العالمي Cesar Ramirez، الذي تلجأ إليه نجمات كثيرات، منهن: Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Ciara. ، ولا سيما عندما يُردن الانتقال من الشعر القصير إلى الطويل. يُعتبر الشعر الطويل الذي يتخطّى طوله الثلاثين إنشاً من أكثر العوامل التي تزيد المرأة أنوثة. لكنّ هذا الشعر له خصوصيّة في طريقة الاعتناء به والحفاظ على صحته، وإلا فقد لمعيته وجاذبيته. تابعي معنا نصائح سيزار للعناية بالشعر الطويل على طريقة النجمات.

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اهتمي برطوبة شعرك: يُشدد Ramirez على أول قاعدة لا يُمكن تخطّيها عند العناية بالشعر، وهي استخدام الشامبو والكريم المناسبين لنوعيّة بشرتك بشكل صحيح عبر تدليك فروة الرأس وتشطيفها جيداً من رواسب الصابون والكريم، كي لا تصبح البشرة دهنية وتفرز زيوتاً فوق الشعر.

أمّا إذا كنت تغيّرين شكل تسريحتك دائماً كالنجمات، فإنّ Ramirez ينصحك باستخدام واقٍ من الحرارة، يُشكّل جزءاً أساسياً من الحماية المطلوبة للشعر في مواجهة التقصّف والتلف.

ابتعدي عن مستحضرات الشعر التي تحتوي على السيليكون: بعد خبرته الطويلة في عالم العناية بالشعر، يُشدّد Ramirez على ضرورة التدقيق في مكوّنات مستحضرات الشعر، وعلى الانتباه إلى السيليكون. فإذا كنت ترغبين في الحفاظ على شعر طبيعيّ، فمن الضروريّ الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي السيليكون.

نصائح للمساء تمنع تشابك الشعر في النهار: يتعرّض الشعر الطويل إلى مشكلة التشابك، لا سيّما أثناء النوم، ما يؤدّي إلى فقدان طبيعيّته في الصباح. Ramirez يقدّم لك الحلّ، ويقترح عليك تقسيم شعرك إلى جزئين، بالإضافة إلى إنشاء ضفيرتين، أو الاكتفاء بضفيرة، والنوم على وسادة من الحرير، أو لفّ شعرك بوشاح لمنع التشابك. وعندما تستيقظين، يمكنك فكّ الضفيرة وتسريح نهايات الشعر بلطف باستخدام الفرشاة، ثمّ تسريح الجذور بالمشط.

تسريحات مناسبة للشعر الطويل: يطغى أحياناً الشعر الطويل على ملابس المرأة كما يُخفي جمال وجهها. لذلك، ينصح Ramirez باختيار التسريحات التي تبدو عفويّة وتمنحك التميّز مع المحافظة على أنوثتك. يُمكنك سحبه إلى الوراء على طريقة ذيل الحصان أو إنشاء ضفيرة ذيل السمكة التقليدية.

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