خبر جمالي سار لمحبات الشوكولاته ! رقم 2 سيعجبك

من منا لا تحب تناول الشوكولاتة؟ أعتقد أنه لا يوجد أحد، فالشوكولاتة من أكثر الأطعمة التي يحبها الجميع ويقبلون على شراء أغلى أنواعها ونكهاتها.

وعلى الرغم من أن الشوكولاتة تعتبر من ألذ الأطعمة المحببة إلى النفس، إلا أنها ليست كذلك فحسب، بل إنها من ألذ الأطعمة وأفضلها للبشرة كذلك، فالشوكولاتة تحتوي على نسبة عالية من "الفلافونيد" الذي يساعد على تدفق الدم إلى الجلد، مما يجعل بشرتك متوهجة ونضرة.



فإذا التزمتِ يومياً بضبط النفس عن تناول الطعام بكثرة واتباع نظام غذائي صحي مع تناول قطعة شوكولاتة غامقة ستحصلين على بشرة مشرقة ومتألقة بالتأكيد، فضلاً عن النعومة والنضارة التي يمكن أن تقدمها لك الشوكولاتة عن طريق هذا المساج الذي نقدم لك خطواته من خلال النقاط التالية:

1. قومي بدهن وجهك بأكمله بالشوكولاتة، ثم ابدئي بتدليك بشرتك بالطريقة الدائرية الصحيحة، فالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي توجد فى الشوكولاتة ستنتقل إلى بشرتك وستجعلك تشعرين بتحسن وترطيب رائع لبشرتك في الحال.

2. يمكنك القيام بهذا المساج على مناطق أكبر من جسمك، كما يمكنك تدليل جسمك بأكمله باستخدام هذا المساج، ولكنك حينها ستحتاجين إلى كميات كبيرة من الشوكولاتة، ويمكنك تحقيق هذا الأمر بميزانية قليلة عن طريق استخدام شوكولاتة الطبخ التي تستخدم للحلويات.

3. وإذا كانت الشوكولاتة قاسية عليك يمكنك وضعها في حمام مائي حتى تذوب، ولكن تجنبي غليانها، فقط قومي بتسخينها مع مراعاة تسخينها في حمام مائي وليس على النار مباشرة.

4. وبعد الانتهاء عليك بفتح الماء الفاتر الجاري على بشرتك ليزيل الشوكولاتة، وبعد ضمان إزالة جميع بقايا الشوكولاتة، أغلقي الصنبور الدافئ، واكتفي بالماء البارد على بشرتك لمدة دقيقتين.

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