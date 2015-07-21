محافظ سوهاج: ضبط 250 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين قامت بحملات رقابية أسفرت عن ضبط 520 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة المختصة للتصرف.

كما تم تحرير 17 محضرا متنوعا "عدم إعلان عن أسعار، عدم حمل شهادة صحية، بيع بأزيد من السعر المعلن، عدم الالتزام بقرار عرض اللحوم، نقص وزن، مواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز".

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.