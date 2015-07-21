أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج: ضبط 250 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

Google+ Print
محافظ سوهاج: ضبط 250 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى محافظ سوهاج: ضبط 250 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن مديرية بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين قامت بحملات رقابية أسفرت عن ضبط 520 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة المختصة للتصرف.

كما تم تحرير 17 محضرا متنوعا "عدم إعلان عن ، عدم حمل شهادة صحية، بيع بأزيد من السعر المعلن، عدم الالتزام بقرار عرض اللحوم، نقص وزن، مواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز".

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل