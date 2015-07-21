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توقف محطة كهرباء غزة بسبب خلاف حول ضريبة مع السلطة الفلسطينية

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توقف محطة كهرباء غزة بسبب خلاف حول ضريبة مع السلطة الفلسطينية توقف محطة كهرباء غزة بسبب خلاف حول ضريبة مع السلطة الفلسطينية
أعلنت سلطة الطاقة فى قطاع غزة الذى تديره حماس الثلاثاء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة بسبب ازمة جديدة مع السلطة الفلسطينية حول الضريبة المفروضة على الوقود الصناعى .

وقالت سلطة الطاقة فى بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "محطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل مساء امس (الاثنين) نظرا لانتهاء آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور والتى تتضمن خصم القيمة الحسابية للضريبة وقيمتها 30 مليون شيكل شهريا (الدولار يساوى 3,7 شيكل) من سعر الوقود للمحطة".

واضاف البيان ان "فرض الضرائب على سعر الوقود من قبل وزارة المالية برام الله لن يمكن سلطة الطاقة من تشغيل محطة التوليد مما يتسبب فى المعاناة لكل مكونات الحياة فى قطاع غزة" مطالبة السلطة الفلسطينية ب"الغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود الصناعى للمحطة".

واشار البيان الى ان سلطة الطاقة "استدانت من الشركات المحلية واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها المالية وطلبت من هيئة البترول فى رام الله تحويل مليون لتر على ان يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقا الا ان هيئة البترول رفضت ذلك".

وطالبت سلطة الطاقة حكومة التوافق ورئيسها رامى الحمد الله ب"الاعفاء الكامل مع جميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام مع التزام سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل" من المواطنين، ويتم توريد الوقود الصناعى للمحطة بواسطة السلطة الفلسطينية، من شركات اسرائيلية.

ويعتمد قطاع غزة الذى يبلغ عدد سكانه 1,8 مليون نسمة ويعانى منذ اكثر من ثمانى سنوات من ازمة كبيرة فى توفير الكهرباء، لتلبية اكثر من خمسين بالمئة من احتياجاته على محطة توليد الكهرباء المحلية التى تعرضت عدة مرات للقصف الاسرائيلى سابقا، اما بقية الكمية المطلوبة فيتم تغطيتها من اسرائيل ومصر، وفق سلطة الطاقة.

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مصر 365