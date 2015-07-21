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الكشف عن أول حالة شفاء طويلة الأمد من فيروس الإيدز لدى فتاة فرنسية

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الكشف عن أول حالة شفاء طويلة الأمد من فيروس الإيدز لدى فتاة فرنسية الكشف عن أول حالة شفاء طويلة الأمد من فيروس الإيدز لدى فتاة فرنسية
قال باحثون إن فتاة فرنسية ولدت مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز وعولجت حتى بلغت السادسة من عمرها، لا تزال خالية من المرض بعد 12 عاما من وقف العلاج، الأمر الذى يشير إلى أنها أول حالة شفاء طويل الأمد لطفل أصيب منذ الولادة.

وتعد الفتاة واحدة من مجموعة صغيرة تعافوا من الفيروس على الأقل لبعض الوقت بعد العلاج المبكر باستخدام عقاقير علاج الفيروسات الارتجاعية بهدف منع الفيروس من تكوين رصيد احتياطى دائم له، الأمر الذى قد يجدد العدوى. ويعتقد أن حالة الفتاة الفرنسية هى أطول حالة علاج مسجلة لطفل حتى الآن.

تأتى حالة الفتاة التى اكتشفها أطباء فى فرنسا بعد تقرير عام 2013 عن طفل بولاية مسيسبى جرت السيطرة على الفيروس لديه لمدة 27 شهرا بعد علاج مبكر ومكثف قبل أن يعود الفيروس مرة أخرى.
>ورصد التعافى طويل الأجل أيضا فى مجموعة من 14 مريضا فرنسيا بدأوا العلاج بعقاقير مكافحة الفيروسات الارتجاعية خلال عشرة أسابيع من إصابتهم بالمرض وظلوا يتعاطون العلاج ثلاثة أعوام فى المتوسط.

بعد وقف العلاج رصدت لدى أغلبهم مستويات ضئيلة للغاية من الفيروس لدرجة أنه لم يرصد لأكثر من سبع سنوات.

وفى حالة الفتاة الفرنسية أصيبت الفتاة بالفيروس إما فى نهاية حمل والدتها أو خلال الولادة. وعولجت فى البداية بعقار مصمم لمنع الفيروس من الانتشار.

وعندما سحب العلاج بعد ستة أسابيع رصدت مستويات عالية من الفيروس فى جسد الطفلة فبدأ علاجها باستخدام مزيج قوى من الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب وظلت عليه لمدة ست سنوات.

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مصر 365