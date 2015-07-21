مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات لاقتحامات واسعة غدا

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 32 مستوطنا اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى على ثلاث مجموعات وتجولوا فى أنحاء متفرقة من باحاته.

وأشارت إلى أن باحات الأقصى شهدت تواجدا مكثفا للمرابطين والمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى (عرب48) الذين تصدوا بهتافات التكبير والتهليل لاقتحامات المستوطنين.

وشددت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى من إجراءاتها الأمنية بحق الوافدين للمسجد وشرعت بالتدقيق فى الهويات الشخصية لغالبيتهم.

فى سياق متصل، دعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى صباح غد الأربعاء للاحتفال بما وصفوه بـ"إعادة فتح الأقصى لليهود من قبل سلطات الاحتلال" لتنفيذ برنامج تلمودى مركزى يستهدف المسجد.

وحسب الإعلانات التى عممتها هذه الجماعات، فسوف تنفذ مسيرة إلى باب المغاربة وستقام "صلاة" الصباح عند الباب، وبعدها تنفذ اقتحاماتها بشكل جماعى داخل الأقصى.

كانت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم قد جددت دعواتها لأنصارها للمشاركة الواسعة فى فعاليات خاصة تستهدف المسجد الأقصى المبارك تنظمها يوم الأحد المقبل تزامنا مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

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