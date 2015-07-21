محلب من غينيا: لا خوف من سد النهضة.. ولن يستطيع أحد حجب الشمس عن مصر

قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء نقل للجالية المصرية بغينيا الاستوائية خلال زيارته لها، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إليهم، وقال إنه كلف شركة المقاولون العرب بالانتهاء من مبنى السفارة فى ٣٠ يونيو، وتم التنفيذ بالفعل فى أقل من ستة أشهر، موضحاً أن ذلك الإنجاز هو درس مستفاد فى مجال التنافسية لأننا الآن لا ننافس أنفسنا ولكننا نتنافس مع العالم كله، وانتهاء مشروع السفارة يجعلنا محل تقدير.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان له اليوم الثلاثاء أن المهندس إبراهيم محلب قال: "لقد طلبت من رئيس المقاولون العرب العمل ٢٤ ساعة فى كافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى حتى يتم تحقيق الانجاز وتوفير الخدمات للمواطنين فى أسرع وقت ممكن، والانتهاء من المشروعات الجارى العمل بها حالياً".

وأجاب رئيس الوزراء على أسئلة واستفسارات ابناء الجالية المصرية، فأوضح أن مشروع سد النهضة الاثيوبى يتم مراجعته بمشاركة مصرية وخبرات عالمية، بما يحقق مصالح دول حوض النيل دون أى نقص أو زيادة، وأنه لا خوف من بناء هذا السد لأن مصر تعمل بإيجابية.

وأوضح أن القطاع الصحى فى أفريقيا فى احتياج إنسانى للطبيب والدواء المصرى وأنه يجب بذل جهود أكبر من هذا القطاع للتواجد فى أفريقيا وخدمة شعوبها.

وأوضح رئيس الوزراء أن معرض المنتجات الدوائية الذى يقام فى غينيا الاستوائية على هامش مؤتمر مكافحة الإيبولا، يمثل أحد روافد القوة الناعمة لمصر فى مختلف المجالات، وأنه يجب أن نتواجد ونبادر للتواجد فى أفريقيا، ويجب أن يتواجد اتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية فى أفريقيا تأكيداً للدور المصرى والعودة بقوة من جديد لأفريقيا.

واستعرض المهندس إبراهيم محلب خلال لقائه بالجالية المصرية فى غينيا الاستوائية الأوضاع على الساحة الداخلية فى مصر، وقال إن هناك تقدماً فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التى نحقق فيها خطوات هامة، ولن يستطيع أحد أن يكسر مصر، مؤكداً أن الوضع آمن فى سيناء، ويتم تطهير كل شبر فيها من الإرهاب، مشيداً بدور أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون دماءهم الغالية من أجل شعب مصر.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود الإرادة لبناء بلدنا مصر الغالية، مشيراً إلى أننا على طريق النجاح، وأن العالم سيشهد على نجاح مصر فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة التى تمت فى وقت قياسى، كهدية للعالم أجمع، حيث تمنح ميزة كبيرة لتطوير منطقة قناة السويس وانطلاق تنميتها صناعياً وتجارياً، وستكون جاذبة للاستثمارات فى العالم.

وأشار إلى أن مشروعات الطرق فى مصر تسير بشكل مرضٍ لفتح شرايين التنمية فى مصر، وكذلك يتم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية كأكبر مشروع اسكان على مستوى الدول النامية، والذى يتم تنفيذه على أعلى مستوى، موضحاً أنه يجرى التجهيز لاستصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع استصلاح اربعة ملايين فدان، والذى يتضمن امكانية اقامة صناعات تقوم على الزراعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهم تحد يواجهنا هو الاصلاح الاقتصادى من أجل الأجيال القادمة، وسيتم فى إطاره توجيه الدعم لمستحقيه والعمل على خفض عجز الموازنة، موضحاً أن الحكومة تعمل على خفض عجز الموازنة، وزيادة حجم النمو ليصل إلى 4.2%، الأمر الذى يوضح أن هناك رؤية لدى الحكومة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد والانتهاء من لائحته التنفيذية والعمل على الحصول على حق الدولة فى الضرائب، وهناك رؤية كاملة للحكومة تستطيع تنفيذها، كما أن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى التقدم الاقتصادى فى مصر.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اطلاق العديد من البرامج التى تحمى حقوق محدودى الدخل، مشيراً إلى شبكة الضمان الاجتماعى التى وفرتها الدولة فى الموازنة العامة الجديدة، كما أشار محلب إلى الاهتمام بالعشوائيات والمدارس المتواجدة بتلك المناطق، وكذلك السير فى برنامج القضاء على فيروس c والوقاية منه، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى القطاع الطبى والرعاية الصحية ورفع مستواها، وقال محلب: أن الرؤية واضحة لتطور مصر والحفاظ عليها والإصرار على النجاح موجود.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على استغلال الأصول التى نمتلكها من خلال صندوق سيادى دون بيع لتلك الاصول، وإنما يتم ادارتها بحرفية من خلال فصل الادارة عن الملكية، مشيراً إلى أن معدل البطالة فى مصر انخفض بنسبة واحد بالمائة بفضل المشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها وجذب الاستثمارات، موضحاً أن الاستثمار العقارى له الريادة فى هذا المجال، ومطالباً فى الوقت نفسه بضرورة بث الروح الإيجابية وثقافة العمل بين ابناء الشعب المصرى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، خلال اللقاء، على عودة هيبة الدولة من جديد فى مصر فى ظل توجه الدولة لنسف الواسطة والمحسوبية باعتباره توجيهاً محددا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى توجه الدولة لمحاربة قوية للفساد، ومنح الفرصة للمسئولين لاتخاذ القرارات بقوة ودون أيدى مرتعشة، كما ان لدينا إرادة حقيقية لإعداد الشباب لتولى المراكز القيادية بالدولة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تغيرت، ولن يستطيع أحد أن يحجب الشمس عنها، لأن هناك إرادة شعب رفض تغيير هويته أو إحداث الانقسام بين أبنائه، مؤكداً أن الشعب قد أملى إرادته وحافظ على بلده من الاختطاف. وطالب محلب بتوعية الشباب بوسطية الإسلام وعدم توصيل الأفكار الخاطئة لهم.

من جانبه رحب السفير المصرى لدى غينيا الاستوائية برئيس الوزراء والوفد المرافق له بأعضاء الجالية فى اول نشاط بمبنى السفارة الجديد الذى افتتحه رئيس الوزراء.