إيداع قيادات الإخوان المتهمين فى قضية التخابر مع قطر قفص الاتهام

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة قيادات الإخوان المحبوسين إلى قفص الاتهام، تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وذلك لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول فى محاكمتهم بقضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

والمتهمون هم كل من: أحمد محمد عبد العاطى (محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى)- أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)- أحمد على عبده عفيفى (محبوس- منتج أفلام وثائقية)- خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25)- محمد عادل حامد كيلانى (محبوس- مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)- أحمد إسماعيل ثابت (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

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