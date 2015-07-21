اليوم.. فرز أوراق ٤٣٥٥ متقدما لـ١٦٦٠ وحدة متبقية فى ٧ مدن جديدة

أكدت الدكتورة مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقارى، أن هناك ٤٣٥٥ مواطنا تقدموا لحجز ١٦٦٠ وحدة سكنية، فى ٧ مدن جديدة، والتى طرحها الصندوق الأسبوع الماضى، ضمن المتبقيات من الوحدات المتوفرة فى الصندوق، مشيرة إلى أنه سيبدأ فرز أوراق المتقدمين بدءا من اليوم "الثلاثاء".

وأضافت مى فى تصريحات صحفية أنه تقدم ٥٠٣ مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد ٥٥٩ وحدة، و٢٢٩٠ متقدما لوحدات مدينة العبور، و٧٥٥ متقدما لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ ٢٧ وحدة فقط، و٧٧٧ متقدما لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد ١٦ وحدة فقط، و١٨ متقدما لوحدات مدينة قنا الجديدة، و٥ متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و٧ متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

وأضافت رئيس الصندوق أن فرز أوراق المتقدمين، سيبدأ اليوم " الثلاثاء"، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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