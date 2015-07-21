بدء اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد أعداد المقبولين بالكليات

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد أعداد المقبولين بالكليات، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة البالغ عددهم نحو 420 ألف طالب وطالبة.

ويعقب اجتماع اللجنة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، حيث من المنتظر أن يعقد المجلس مؤتمرا صحفيا لإعلان خريطة التنسيق للعام الجديد وموعد بدء المرحلة الأولى والحد الأدنى للتقدم لها.

- مديريات التعليم تبدأ فى تلقى تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم

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