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خروج المحامى المصاب بطلق نارى داخل محكمة مدينة نصر من المستشفى

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خروج المحامى المصاب بطلق نارى داخل محكمة مدينة نصر من المستشفى خروج المحامى المصاب بطلق نارى داخل محكمة مدينة نصر من المستشفى
قال محمد صلاح، المحامى والموكل عن المحامى محمد الجمل، الذى أصيب بطلق نارى داخل محكمة مدينة نصر الأسبوع الماضى وتمت إحالة الواقعة للتحقيق واتهام أمين شرطة بالشروع فى قتله، إن "الجمل" خرج أمس الأول الأحد من مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، والذى كان محجوزا فيها لتلقى العلاج.

وأضاف "صلاح" لـ"اليوم السابع"، أن زميله محمد الجمل حالته الصحية بدأت فى التحسن، وتوجه بعد خروجه إلى محل إقامته بمحافظة الشرقية وأنه الآن تحت الرعاية الطبية.

وأشار إلى أنه حضر التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى الواقعة بصفته محامى المجنى عليه، وأن "الجمل" سيحضر معهم جلسة التحقيق القادمة، وأنهم ينتظرون تحديد اسم قاضى التحقيق الذى سيستكمل التحقيق فى القضية بعد إحالتها من النيابة العامة لقاضى التحقيقات.

وأوضح أن جلسة تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بالشروع فى قتل المحامى وإطلاق النار عليه ستحدد الأسبوع المقبل.

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