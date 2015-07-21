وزير الزراعة يقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتحاد المصدرين

قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تعيين مجلس إدارة مؤقت للاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وذلك لمدة عام واحد أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

ونص القرار حسب بيان اليوم، على أن يضم المجلس فى عضويته كلاً من مدير عام الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، الدكتور إبراهيم الدسوقى، والدكتور أشرف المرصفى، ومنال صالح، فضلاً عن ممثل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بترشيح من الجهاز نفسه.

ويضم المجلس فى عضويته أيضاً – حسب القرار- ممثلين عن المزارعين والجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى، ورئيس الاتحاد المركزى التعاونى الزراعى، ونص القرار على أن يحدد المجلس مستشاراً قانونياً له فى أول جلسة انعقاد.

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