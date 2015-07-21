بدء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء لوضع شروط اختيار النائب العام

بدء منذ قليل مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وحضور المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، أول اجتماعاته عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدة قضايا وموضوعات، على رأسها الشروط الواجب توافرها فى اختيار النائب العام الجديد، وأمورا أخرى متعلقة بشئون القضاء وانتدابات وإعارة القضاة.

وكشفت مصادر، أن المجلس سيحدد عدة شروط متعلقة باختيار النائب العام الجديد، تمهيداً لترشيح عدة أسماء ممن تتوفر بهم تلك الشروط لقيادة النيابة العامة خلال الفترة المقبلة.