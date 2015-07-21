أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مباحث الآداب: 340 حالة تحرش خلال أيام العيد

Google+ Print
مباحث الآداب: 340 حالة تحرش خلال أيام العيد مباحث الآداب: 340 حالة تحرش خلال أيام العيد
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط 340 حالة تحرش بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال أول أيام العيد.

وانطلقت القوة تحت إشراف اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى، وضمت كلا من العميد يوسف العادلى، والعقيد إبراهيم الطويل والمقدم احمد طاهر والمقدم عصام ابو عرب والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم حسن النجار.

وأضافت الإدارة أن معظم من تم ضبطه من الصبية والشباب المراهق، وأشارت إلى أن طريقة التحرش كانت لفظية.

وأوضحت الإدارة أنه تم تحرير محاضر بالوقائع كلها وتم إخلاء سبيل الشباب من النيابة بسبب عدم وجود مبلغات أو فتيات متضررات حررن محاضر لمن أساء إليهن.

وأشادت الإدارة بحملة المجتمع المدنى "شفت تحرش" لما تقوم به خلال حملتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365