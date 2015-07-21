مباحث الآداب: 340 حالة تحرش خلال أيام العيد

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط 340 حالة تحرش بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال أول أيام العيد.

وانطلقت القوة تحت إشراف اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى، وضمت كلا من العميد يوسف العادلى، والعقيد إبراهيم الطويل والمقدم احمد طاهر والمقدم عصام ابو عرب والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم حسن النجار.

وأضافت الإدارة أن معظم من تم ضبطه من الصبية والشباب المراهق، وأشارت إلى أن طريقة التحرش كانت لفظية.

وأوضحت الإدارة أنه تم تحرير محاضر بالوقائع كلها وتم إخلاء سبيل الشباب من النيابة بسبب عدم وجود مبلغات أو فتيات متضررات حررن محاضر لمن أساء إليهن.

وأشادت الإدارة بحملة المجتمع المدنى "شفت تحرش" لما تقوم به خلال حملتها.