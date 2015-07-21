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لمن ينتصر ديربي الأهلي والزمالك «110» بعد معركة الديربي رقم «1» (تقرير)

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صفحات الأهلي والزمالك بموقع فيسبوك

صفحات الأهلي والزمالك بموقع فيسبوك

كتب: أحمد يحيى

في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية ينطلق الديرب رقم 110 في تاريخ ناديي الأهلي والزمالك، لكن ثمة ديربي أخر انطلق هو الأول من نوعه انطلق يوم السبت 18 يوليو (ثاني أيام عيد الفطر)، وهو ديربي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للناديين العريقين التي تبارت فيما بينها مع تفاعل المشجعين لنصرة ناديها ورفع الروح المعنوية قبل اللقاء المرتقب.

بدأ الديربي يوم السبت 18 يوليو في الساعة 9:18 صباحًا بنشر صفحة النادي الأهلي الرسمية منشورًا يحمل رسالة لغريمه التاريخي الزمالك، مصحوبة بصورة لخمسة من نجومه قال فيها “عيد سعيد , كن مستيقظا لمباراه الثلاثاء حتى لا يتكرر كابوس كل ديربى.”

الأهلي كن مستيقظ

الأهلي كن مستيقظ

أعقبه منشورًا أخر يوم السبت أيضًا الساعة 9:22 مساءً قال فيه الأهلي ” لحظات مؤلمه للبعض .. لكنها مشاهد ستتكرر كلما واجهتم البطل!”، ونشرت الصفحة مع هذه الكلمات صورًا لبكاء لاعبي الزمالك في مواجهات سابقة.

لحظات مؤلمة

لحظات مؤلمة

وكان رد صفحة نادي الزمالك الرسمية في اليوم التالي الأحد 19 يوليو الساعة 6:09 مساءً، عندما نشرت الصفحة صورة مجمعة لعناوين أخبار تحمل تصريحات لمدربين وأعضاء بالجهاز الفني للأهلي عن استمرار المنافسة على لقب الدوري، قال فيها الزمالك ” لقد أخبرتمونا أن نظل متيقظين ليوم الثلاثاء، لكن وكما يبدو أن هناك شخصاً ما كان ومازال نائماً طوال الموسم.”

رد الزمالك

رد الزمالك

سبق هذا الرد بحوالي ساعتين تذكير من نادي الزمالك لمنافسه الأهلي بالنتائج التاريخية في منشور قال فيه ” مع كل مباراة ديربي نتذكر الأرقام القياسية المسجلة والتي يحملها نادي الزمالك بتسجيله أكبر فوز في تاريخ مباريات الديربي بنتيجة “6-0″ والتي تكررت مرتين، المرة الأولى في دوري القاهرة موسم 1942 والمرة الثانية في نهائي كأس 1944.حيث كانت حصيلة أهداف المنافس في المبارتين هي “صفر”، فرحمة الله على الخوارزمي.”

أرقام قياسية

أرقام قياسية

وردًا على النتائج التاريخية نشرت صفحة الأهلي (إنفوجرافيك) يحمل نتائج فوز الأهلي والزمالك بالدوري وبالمواجهات المباشرة والتي يتفوق فيها الأهلي على منافسه الزمالك، موسمة بــ #‏احصائيات_مباريات_الديربى‬ ، وقال في منشور أخر يحمل نفس الفكرة “خلال السنوات العشرة الأخيرة بدءا من يونيو 2004 وحتى يونيو 2014 التقى الأهلي والزمالك في 27 مباراة مختلفة في كافة البطولات المحلية والأفريقية حقق الاهلي الفوز في 17 مباراة، فيما تعادل الفريقان في 9 مباريات، وحقق الزمالك فوزا وحيدا فقط فى مايو 2007.”
>احصائيات الديربي
>احصائيات الديربي 2

واكتفى الزمالك بعدها لتفاعل الجمهور بطرح سؤال ” قبل لقاء الغد، أي هدف تراهُ هو أفضل هدف أحرزه لاعب من الزمالك في مرمى الأهلي؟”
>سؤال

فيما ردت صفحة الأهلي بتذكير الجماهير بعدد أهداف الللاعب عماد متعب قائلة ” يشارك عماد متعب فى مباراة الغد وفى رصيده 10 أهداف سجلها فى الزمالك بمختلف المسابقات المحليه والأفريقيه يعتلى بهم صدارة هدافين مباريات القمه من الجيل الحالى”.

أهداف متعب

أهداف متعب


> وخصص الأهلي أمس وسم #‏الأهلى_زي_النهارده، الذي اعتاد على نشر تاريخ النادي فيه لمباراة الزمالك أيضًا‬ وقال “20 يوليو 2008 الأهلى يفوز على منافسه التقليدى الزمالك 1/2 فى افتتاح دور المجموعات لدورى ابطال افريقيا”.
>الأهلي النهاردة

أما أخر منشور للزمالك فحمل دعابة لجماهيره بخصوص المباراة وقال فيه “تحركت حافلة نادي الزمالك منذ قليل بإتجاه برج العرب .. ولكن قبل أن تتحرك الحافلة طلبنا منهم ترك مكان خالٍ لأحد أصدقائنا الأعزاء الذي يتشوق للعودة معهم غداً.برأيك من هو؟” وذلك في إشارة من الصفحة الرسمية لحتمية فوز الزمالك على الأهلي والعودة بدرع الدوري من ستاد برج العرب.
>درع الدوري

وتنتظر الجماهير مباراة اليوم لترى لمن ينتصر الديربي رقم 110 من طرفي الديربي رقم 1 الساخن للسوشيال ميديا.

 

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