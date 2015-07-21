"الفول" الأكلة الشعبية للفراعنة.. ويقى من "سرطان القولون"

الفول من أهم الأطعمة التى نتناولها يوميا، وعرفت هذه الأكلة الشعبية أيام الفراعنة، وأصبح الوجبة الرئيسية للكثير من المصريين خاصة خلال شهر رمضان، ويتناوله الغنى والفقير، وله العديد من الفوائد لصحة الإنسان.

وحول فوائد الفول، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الفول له قيمة غذائية عالية، مشيرا إلى أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأنه يتسبب فى الإضرار بالقولون، ولكن فى حقيقة الأمر هو يساعد فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون، ولا يتسبب فى ظهور الانتفاخات والإمساك.

وأضاف استشارى السمنة و النحافة، أن هناك العديد من الدراسات التى أثبتت أن الفول يقى من أورام القولون وتبين أن تناول الفول بانتظام يؤدى إلى منع تكرار الإصابة بالأورام والزوائد القولونية.