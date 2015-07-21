رسالة #في_القمة - حسن مصطفى لـ في الجول: إلى باسم مرسي: اعقل

وجه حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى باسم مرسي نجم الفريق الأبيض قبل موقعة القمة اليوم الثلاثاء.

اختر لاعبا من الأهلي أو الزمالك ووجه له رسالة. طلبنا من أبرز نجوم اللعبة في مصر أن يفعلوا هذا الأمر، وتلك الحلقة مع حسن مصطفى.

حسن مصطفى الذي مثل الأهلي والزمالك اختار باسم مرسي لتوجيه رسالة له.

وقال مصطفى لـFilGoal.com: "لابد أن تلتزم وتجعل تركيزك عاليا في المباراة ولا تفعل ما يثير الجماهير والخصم".

وتابع"انت تلعب في فريق كبير وما تفعله من استفزاز للمنافسين لا يصح أن يخرج من لاعب في صفوف فريق بحجم الزمالك".

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