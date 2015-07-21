رسالة #في_القمة - جمال حمزة لـ في الجول: إلى حسام غالي.. ابحث عن الهدوء

وجه جمال حمزة لاعب الزمالك السابق رسالة إلى حسام غالي قائد الفريق الأحمر قبل موقعة القمة اليوم الثلاثاء.

اختر لاعبا من الأهلي أو الزمالك ووجه له رسالة. طلبنا من أبرز نجوم اللعبة في مصر أن يفعلوا هذا الأمر، وتلك الحلقة مع جمال حمزة.

جمال حمزة الذي لعب للزمالك وانتقل للأهلي يوما ما اختار صديقه حسام غالي لتوجيه رسالة له.

وقال حمزة لـFilGoal.com: "لابد أن تكون هادئا في هذه المباراة بالتحديد وتبتعد عن عصبيتك المعتادة".

وتابع صاحب برونزية كأس العالم للشباب 2001 حديثه لزميله غالي "أعلم أنك تحمل هم الفريق ككل فوق أكتافك ولكن لابد أن تهدأ أكثر".

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