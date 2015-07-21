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#في_القمة - شوبير: حل مجلس إدارة الأهلي كان ممكنا بسبب أزمة ملعب القمة

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#في_القمة - شوبير: حل مجلس إدارة الأهلي كان ممكنا بسبب أزمة ملعب القمة #في_القمة - شوبير: حل مجلس إدارة الأهلي كان ممكنا بسبب أزمة ملعب القمة

أكد الإعلامي ولاعب النادي الأهلي السابق أحمد شوبير أن مجلس إدارة الأخير كان من الممكن حله في ظل إصراره على عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك في الجونة.

وقال شوبير عبر برنامجه التلفزيوني بقناة (صدى البلد):"أحد الحلول التي كانت مطروحة هو حل مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف "كان من الممكن أن يحدث هذا في ظل إصرارهم على عدم خوض القمة بسبب ملعب الجونة".

وأتم "ثم يأتي مجلس إدارة أخر يوافق على خوض المباراة بالجونة لتنتهي الأزمة".

وكان الأهلي قد تشبث بموقفه من عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء على ملعب الجونة مما أدى إلى تدخل رئيس الوزراء لنقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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