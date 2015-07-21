في_القمة - طارق مصطفى لـ في الجول: هذه مميزات وعيوب رمضان ومصطفى فتحي

تحدث طارق مصطفى لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن مميزات وعيوب رمضان صبحي وأيمن حفني نجمي الأهلي والفريق الأبيض على الترتيب.

ويستعد الثنائي لخوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء على استاد برج العرب، وتتعلق الكثير من أمال الجماهير عليه لترجيح كفة فريقه بالمباراة.

وقال مصطفى في تصريحات لـFilGoal.com:"رمضان من أهم وأفضل اللاعبين في مركزه، لديه إمكانيات عالية تساعده على تقديم ما يريد في الملعب. الشيء الأهم هو أن يستمر في هذا الأداء المميز، وأن يبحث عن فرصة للوجود أساسيا بالمنتخب، وأن يأخذ الثنائي محمد أبو تريكة ومحمد صلاح قدوة له".

وأردف "كثير من اللاعبين تألقوا ثم اختفوا بعد ذلك، أتمنى ألا يكون واحدا منهم. وبالنسبة لعيوبه، البعض يقول أنه يتأخر عن مران الفريق وغير ملتزم. لابد أن يأخذ حذره لأن الالتزام هو أهم سمات اللاعبين المميزين".

وعن مصطفى فتحي أوضح "هو لاعب مهاري، لديه الحلول للمواقف الصعبة في الملعب، ذهنه حاضرا طوال الوقت، وهذه أهم مميزات المركز الذي يلعب به".

وأتم "يعيبه فقط عدم إنهاء الكرة على المرمى بأفضل صورة ممكنة، لابد أن يتدرب على هذا الأمر كثيرا لعلاجه".