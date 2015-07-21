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رسالة #في_القمة - طه إسماعيل لـ في الجول: إلى حفني ورمضان

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رسالة #في_القمة - طه إسماعيل لـ في الجول: إلى حفني ورمضان رسالة #في_القمة - طه إسماعيل لـ في الجول: إلى حفني ورمضان

وجه نجم الأهلي السابق طه إسماعيل رسالة قبل مباراة القمة المقبلة للاعبي الأهلي والزمالك رمضان صبحي وأيمن حفني على الترتيب.

ويستعد "الحاوي" أيمن حفني لقيادة الفارس الأبيض في مباراة القمة أمام الأهلي المتسلح بلاعبه المهاري الصاعد رمضان صبحي يوم الثلاثاء على استاد برج العرب.

ووجه طه إسماعيل رسالته لحفني عبر FilGoal.com قائلا:"أنت لاعب مهاري للغاية، خبرتك الكبيرة ستصنع الفارق في المباريات الكبيرة مثل الدربي. لديك ميزة قوية أيضا هي سرعة اللعب بالكرة".

أما رسالته لرمضان صبحي فجاء فيها " أنت لاعب مميز للغاية ومهاري ولازلت صغيرا وتستطيع لعب الكرة بسرعة، المستقبل أمامك".

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