إطلاق فعاليات مهرجان «حقلنا وناسه» البحرية والصحراوية

افتتح محافظة حقل في منطقة تبوك رئيس لجنة التنمية السياحية في المحافظة سعد السديري مساء أمس الأول حفل انطلاق فعاليات مهرجان «حقلنا وناسه» السنوي الذي يقام تحت رعاية فرع الهيئة العامة الآثار والتراث الوطني في المنطقة ضمن مهرجانات الصيف التي اعتمدها مجلس التنمية السياحية في المنطقة وأشرف على تنظيم المهرجان لجنة التنمية السياحية في المحافظة.

وبعد مشاهدة المحافظ لفعاليات الافتتاح للمهرجان تجول داخل أقسام معرض الأسر المنتجة وعبر عن سروره بمشاهده من أعمال منزلية وطالب أن تحول هذه الأعمال إلى مشاريع صغيرة يمكن دعمها من الصناديق المتخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، مؤكدا أن مدينة حقل في حاجة إلى مشاريع استثمارية في مجال المطاعم وأماكن الترفيه وتذوق المحافظ ومرافقوه بعض إنتاج هذه الأسر، كما أقيم خلال الحفل لون الدحية التراثي وهي من ألوان الشعبية في شمال المملكة التي بدأت في الانتشار وقدمت العديد من الفقرات من قصائد وفقرات فكاهية، هذا وتقام فعاليات المهرجان إلى جانب المواقع الرئيس الذي يضم المسرح ومعرض الأسر المنتجة في موقعين آخرين هما شاطئ جزيرة الوصل للفعاليات البحرية وفي مركز علقان للفعاليات الصحراوية.

من جهته، أوضح المنسق للمهرجان عضو اللجنة السياحية خالد الشمسان ل«الرياض»، أن مهرجان «حقلنا وناسه» يعمل ليكون مهرجانا سياحيا وطنيا تدعم ذلك مكانة حقل المتميزة على الخارطة السياحية حيث أصبحت حقل اليوم ملتقى لأبناء والوطن لقضاء وقت ممتع وجميل في أحضان طبيعة خلابة يميزها توفر البنية التحتية وستعمل الجنة تحت مظلة مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك بتطوير فعاليات هذا المهرجان السنوي.