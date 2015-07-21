نزلاء سجون القصيم يحتفون بالعيد

نظمت سجون منطقة القصيم، احتفالات معايدة للسجناء في سجون بريدة وعنيزة والرس، واستهدف البرنامج أكثر من 1000 نزيل في السجون الثلاثة.

وكشف مدير العلاقات والإعلام في "سجون القصيم" الملازم أول تركي الحربي، أن الجهات المتعاونة تكفلوا بإحضار فرق خاصة لإقامة هذه الاحتفالات التي تخللها برامج ثقافية وترفيهية وتوعوية ومسابقات وتوزيع الجوائز على النزلاء والمشاركين.

وأضاف أن الاحتفالات تحظى باهتمام ومتابعة من مدير السجون منطقة القصيم اللواء عبدالمحسن الطويل.

وشارك مديرو السجون النزلاء فرحتهم بالعيد وجرى توزيع هدايا لأطفال النزلاء أثناء زيارتهم لذويهم خلال أيام العيد.