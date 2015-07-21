الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" باليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الثلاثاء مقتل أحد أفرادها ضمن القوات المشاركة في العملية العسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم فى اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القيادة أعلنت مقتل سيف يوسف أحمد الفلاسي ، برتبه ضابط صف ، "أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمها".

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