أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" باليمن

Google+ Print
الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" باليمن الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" باليمن
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الثلاثاء مقتل أحد أفرادها ضمن القوات المشاركة في العملية العسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم فى اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القيادة أعلنت مقتل سيف يوسف أحمد الفلاسي ، برتبه ضابط صف ، "أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"