ارتفاع ضحايا قصف الحوثيين لمنطقة دار سعد جنوبى اليمن لـ 100 قتيل

أكدت مصادر طبية فى مدينة عدن جنوب اليمن ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف عناصر ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق صالح لأحياء سكنية فى منطقة دار سعد شمال عدن إلى نحو 100 شخص بسبب وفاة عدد كبير من الجرحى الذين تعرضوا للقصف والذى وصل عددهم إلى أكثر من 17 شخصا.

ونقل موقع / صدى عدن / الاخبارى عن حسن بوسنين رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود فى اليمن قوله " إن هذا الحادث أسوأ يوم للمدينة ومحيطها منذ اندلاع القتال قبل أكثر من ثلاثة أشهر".

>وأوضح أنه تم إبلاغ المنظمة بسقوط حوالى 100 قتيل حتى مساء أمس وأن عدد الجرحى وصل إلى 200.

كانت ميليشيات الحوثيين قد قصفت منطقة دار سعد أمس الأول الأحد بعد فقدانهم مواقع كثيرة كانوا يتمركزون فيها فى محافظة عدن، وكانت المحصلة الأولى لضحايا القصف قد بلغت 43 قتيلا وعشرات الجرحى.

>