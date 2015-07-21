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المعارضة السورية: مقتل ما لا يقل عن 30 جنديا فى ريف درعا

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المعارضة السورية: مقتل ما لا يقل عن 30 جنديا فى ريف درعا المعارضة السورية: مقتل ما لا يقل عن 30 جنديا فى ريف درعا
أفادت المعارضة السورية بمقتل ما لا يقل عن 30 جنديا فى محاولة اختراق قام بها الجيش منطلقا من مطار الثعلة العسكرى باتجاه تل حسين فى ريف درعا.

نقلت ذلك قناة (سكاى نيوز) اليوم الثلاثاء عن مواقع سورية معارضة دون ذكر تفاصيل أخرى حول هذه المعركة.

ومن جهة أخرى، لقى 6 مدنيين مصرعهم جراء غارات جوية استهدفت قرية عيشة بالقرب من بلدة دير حافر فى ريف حلب الشرقي، بينما قتل 3 أشخاص وأصيب نحو 35 آخرين بقصف الطيران على مدينة عربين فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وفى حماة، ألقى الطيران المروحى براميل متفجرة على مدينة اللطامنة فى ريف حماة الشمالي، أسفر بعضها عن احتراق المحاصيل الزراعية.
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