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وزارة الأوقاف الكويتية توقف 3 خطباءعن العمل لإثارتهم فتنة طائفية

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وزارة الأوقاف الكويتية توقف 3 خطباءعن العمل لإثارتهم فتنة طائفية وزارة الأوقاف الكويتية توقف 3 خطباءعن العمل لإثارتهم فتنة طائفية
أوقفت وزارة الأوقاف الكويتية 3 خطباء تطرقوا إلى قضايا طائفية وسياسية متجاوزين ميثاق المساجد.

وقالت صحيفة " القبس " الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتجه إلى فصل أى إمام أو خطيب يثير النعرات الطائفية أو يبث الفكر المتشدد عبر شبكات التواصل، كما اتخذت إجراءات مشددة لمنع تسييس المنابر واستغلالها فى أمور تثير الفتنة، أو حتى التطرق إلى "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى استحداث الوزارة آليات وبرامج لتطوير الخطاب الدينى عبر المنابر، بغية غرس الوسطية والولاء والوحدة الوطنية، وسيرفع مشروع تحديث رسالة المنابر إلى وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع قريباً.

وكشف مصدر للصحيفة أن المشروع سيفعل مكانة المسجد فى المجتمع كونه المؤسسة التى تعمل على إيقاظ روح التفاعل مع القضايا العامة ومركز التوجيه وحسن تناول القضايا العامة ليسهم إيجابا فى رفع درجة الوعى فى شتى المجالات، بعيدا عن التعصب أو الالتفات للعاطفة والإشاعات.

وذكر أن المشروع سيعمل على تطوير ميثاق المسجد بما يحقق التلاحم الوطنى والتعاون بين جميع فئات المجتمع، وتوسيع نطاق دعوة الأئمة والخطباء من خلال الحديث فى المدارس والمرافق العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح المصدر أن المشروع سيضع منهجية لإعادة لحمة المجتمع والابتعاد به عن التأثير الخارجى السلبى، ونبذ مظاهر العنف والتعصب وإثارة الفتن والخلافات من خلال الخطبة النموذجية، وإشراك الأئمة والخطباء وجمهور المصلين فى معالجات عملية مدروسة للوحدة الوطنية.
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