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المرصد السورى: مقتل 2 من القوات الكردية فى انفجار بالحسكة

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المرصد السورى: مقتل 2 من القوات الكردية فى انفجار بالحسكة المرصد السورى: مقتل 2 من القوات الكردية فى انفجار بالحسكة
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل اثنين على الأقل وإصابة العشرات من وحدات حماية الشعب الكردى جراء انفجار عنيف فجر اليوم الثلاثاء فى منطقة رميلان بمحافظة الحسكة السورية.

وقال المرصد فى بيان اليوم إن انفجارا فى مستودع للذخيرة لوحدات حماية الشعب الكردى فى منطقة قلاج كورتك التابعة لبلدة رميلان أدى إلى مقتل اثنين على الأقل من عناصر وحدات الحماية وإصابة العشرات.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم داعش فجر أيضا عربة مفخخة استهدفت منطقة تمركز لوحدات حماية الشعب الكردى فى جنوب شرق مدينة الحسكة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
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