البيشمركة الكردية تقتل 22 من داعش فى بعقوبة بالعراق

أعلنت قوات البيشمركة الكردية اليوم الثلاثاء أنها تمكنت من قتل أبو قتادة المغربى و21 مسلحا آخرين من تنظيم داعش فى معارك شمال شرقى بعقوبة 57/ كم شمال شرقى بغداد.

وقالت مصادر بالقوات إن قوات البيشمركة الكردية اشتبكت مع عناصر داعش لدى محاولتهم اقتحام قرى الهديدة والفسلوج التابعة لناحية كفرى الحدودية مع محافظة كركوك وصلاح الدين شمال شرقى بعقوبة ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا.

وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى "والى الشمال" أبو قتادة المغربى.

>