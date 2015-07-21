أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حريق بمحيط محطة كهرباء غرب إيتاى البارود بسبب سيجارة

Google+ Print
حريق بمحيط محطة كهرباء غرب إيتاى البارود بسبب سيجارة حريق بمحيط محطة كهرباء غرب إيتاى البارود بسبب سيجارة
تلقى قبل قليل اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحيط محطة كهرباء غرب إيتاى البارود دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق ببعض الهيش والزراعات الجافة بمحيط سور المحطة المشار إليها من الداخل، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات بأحد أو تلفيات بالمحطة.

بسؤال أحمد عبد الحكيم عبد العليم عبده مهندس بالمحطة ومقيم بندر شبراخيت، قرر بمضمون ما تقدم وأرجح سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، تحرر المحضر 9150/2015 إدارى المركز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365