حريق بمحيط محطة كهرباء غرب إيتاى البارود بسبب سيجارة

تلقى قبل قليل اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحيط محطة كهرباء غرب إيتاى البارود دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق ببعض الهيش والزراعات الجافة بمحيط سور المحطة المشار إليها من الداخل، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات بأحد أو تلفيات بالمحطة.

بسؤال أحمد عبد الحكيم عبد العليم عبده مهندس بالمحطة ومقيم بندر شبراخيت، قرر بمضمون ما تقدم وأرجح سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، تحرر المحضر 9150/2015 إدارى المركز.

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