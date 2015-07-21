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وزير الزراعة يعين مجلس إدارة مؤقت لاتحاد المصدرين

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وزير الزراعة يعين مجلس إدارة مؤقت لاتحاد المصدرين وزير الزراعة يعين مجلس إدارة مؤقت لاتحاد المصدرين

وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال

 قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعيين مجلس إدارة  مؤقت للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وذلك لمدة عام واحد أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يضم المجلس في عضويته كلاً من مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الدكتور ابراهيم الدسوقي، الدكتور أشرف المرصفي، منال صالح،  فضلاً عن ممثل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بترشيح من الجهاز  نفسه.

ويضم المجلس في عضويته أيضاً – حسب القرار- ممثلين عن المزارعين والجمعيات الزراعية، بالاضافة إلى رئيس الجمعية المركزية للاصلاح الزراعي، ورئيس الاتحاد المركزي التعاوني الزراعي، ونص القرار على أن يحدد المجلس مستشاراً قانونياً له في أول جلسة انعقاد.

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