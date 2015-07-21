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أكثر من 14 مليون مشاهدة لـ #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي في أقل من 3 ساعات

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أكثر من 14 مليون مشاهدة لـ #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي في أقل من 3 ساعات أكثر من 14 مليون مشاهدة لـ #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي في أقل من 3 ساعات

نعى مغردون إماراتيون عبر موقع تويتر شهيد الإمارات الضابط "سيف يوسف أحمد الفلاسي " الذي استشهد اثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها.

وعبر المغردون عن فخرهم ببطولة الشهيد الذي قدم روحه فداء لتحقيق الأمن والاستقرار لشعب اليمن الشقيق خاصة وشعوب المنطقة عامة.

وتصدر وسم #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي موقع تويتر منذ الثواني الأولى لإطلاقه، بعدما انهالت تغريدات التعازي والفخر.

,حسب إحصائيات #ترند_الامارات تصل نسبة المشاهدة لـ هاشتاق || #شهيد_الإمارات_سيف_الفلاسي || أكثر من 14 مليون مشاهدة في أقل من 3 ساعات .

ووفقاً للتغريدات، فإن شهيد الوطن ضابط صف في القوات المسلحة و يبلغ من العمر 30 عاماً يقطن في دبي ومتزوج ولديه 3 أطفال.

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