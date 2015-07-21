تجدد أزمة انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات بشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء تجدد أزمة انقطاع المياه والكهرباء عن بعض مناطقها وتجاهل المسئولين لاستغاثات الأهالى بحلها.

وقال سكان مناطق قرى شرق بئر العبد، إن المياه تجدد انقطاعها بقراهم التى تعتمد على المياه منقولة عبر شبكات المياه المتفرعة من الخط الرئيسى وبعضهم يعتمد على نقلها فى جراكن يتم ملئها من فتحات التهوية بهذا الخط.

بدورهم اشتكى سكان ضاحية السلام وحى الصفا والعبور بالعريش من انقطاع المياه الحلوة كليا عن إحيائهم وهى التى كانت تصلهم بينعدة ساعات كل ثلاثة أيام وبقية الوقت تصل المياه المالحة عبر الشبكات.

فى حين أجمع أهالى المدينة والقرى بمركزى الشيخ زويد ورفح على تواصل الانقطاع شبه الكلى للمياه بمناطقهم.

وأكد كل من "محمد على، وسالم محمود" من الأهالى أن المياه تصل بشكل متقطع لأحياء المدينة، وتنقطع كليا عن القرى وأن تعريفة نقل المياه للقرى بواسطة الفناطيس ارتفع من 80 إلى 350 جنيها لكل فنطاس.

وأضيفت إلى مشاكل المياه فى مركزى الشيخ زويد ورفح انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالقرى الجنوبية والغربية فضلا عن انقطاع متكرر داخل أحياء المدينة، وتواصل مشكلة الانقطاع الكلى لخدمات الاتصالات المحمولة.

وطالب الأهالى بمركزى الشيخ زويد ورفح سرعة إصلاح أبراج إرسال شبكات المحمول فى مناطقهم والتى تعانى أعطالا منذ أكثر من عام مضى.