دعم أشياب الجوهرة في حويّة الطائف ب100 ناقلة مياه جديدة

الطائف - إسماعيل إبراهيم

دعمت شركة المياه الوطنية محطة تعبئة المياه الجديدة بالحوية (شمال الطائف) والتي يعرفها الأهالي بأشياب الجوهرة بأكثر من 100 ناقلة (صهريج) مياه جديدة، لتوفير احتياجات أهالي الحوية من المياه المحلاة، وجرى ربط الناقلات بنظام تتبع ومراقبة من محطات التعبئة كافة، من خلال غرفة متابعة مزودة بنظام مراقبة تلفزيونية على مدار الساعة، ويسمح هذا النظام بتدعيم أي محطة تعبئة بحاجة إلى ناقلات مياه من أقرب محطة، بهدف تخفيض فترة انتظار العميل وخاصة في ضاحية الحوية التي تزايدت أعداد أحيائها باضطراد خلال السنوات الماضية، وزادت حاجة الأهالي إلى المياه في العديد من المواقع الشمالية المزدهرة عمرانياً في ظل النمو السكاني المستمر.

وواكب هذا الدعم تشغيل محطة تعبئة المياه الجديدة في ضاحية الحوية بكامل طاقتها التشغيلية، لتوفر على مدار 24 ساعة الصهاريج اللازمة وبالأعداد والأحجام التي تسهم في خدمة عملاء الشركة دون انقطاع، وتم اختيار موقع المحطة بشرق طريق المطار نظراً لتوسطه التجمعات السكانية بهدف خدمة سكان منطقة شمال الطائف التي تضم أكثر من 30 حياً سكنياً ذات كثافات سكانية مرتفعة وتشمل مناطق شمال شرق المطار، والحلقة الشرقية، ووادي جليل، والعرج، والرميدة، والجوهرة، والمعترض، والدهاس، وقواله، ورب، والحلاة، ومخطط الغرفة التجارية والمواقع المحيطة.