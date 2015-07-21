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محلب يُلقى اليوم كلمة مصر أمام مؤتمر مكافحة "الإيبولا" بغينيا الاستوائية

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محلب يُلقى اليوم كلمة مصر أمام مؤتمر مكافحة "الإيبولا" بغينيا الاستوائية محلب يُلقى اليوم كلمة مصر أمام مؤتمر مكافحة "الإيبولا" بغينيا الاستوائية
يلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلمة أمام المؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الحالية إلى غينيا الاستوائية.

ويلتقى رئيس الوزراء، عددًا كبيرًا من المسئولين الأفارقة المشاركين فى المؤتمر لبحث التعاون المصرى الأفريقى، كما يلتقى بالجالية المصرية بغينيا الاستوائية، حيث يضعهم فى صورة الأوضاع على الساحة المصرية ويطمئنهم على انطلاق بلدهم بقوة على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كان "محلب"، وصل مساء أمس الاثنين، مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، فى زيارة تستغرق يومين، وكان فى استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المطار، نائب الرئيس الغينى ميلام تانج، ورئيس الوزراء فيسنتى تومى يرافقه عدد كبير من الوزراء.

وأجريت لرئيس الوزراء مراسم الاستقبال الرسمى، وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وغينيا الاستوائية، واصطحب نائب الرئيس الغينى المهندس إبراهيم محلب إلى قاعة كبار الزوار للترحيب به.


>بالصور.. مراسم استقبال رسمية لـ"محلب" فى مطار مالابو..نائب رئيس غينيا يستقبله.. وعزف الموسيقى العسكرية والسلامين الوطنيين للبلدين.. والجالية المصرية ترحب بوصوله برفع الأعلام والهتافات الوطنية

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