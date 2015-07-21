تواصل العمليات الأمنية وإغلاق جزئى للطرق والميادين الرئيسية بشمال سيناء

تواصلت اليوم العمليات الأمنية بشمال سيناء والتى تنفذها قوات أمنية خاصة وتلاحق خلالها مجموعات مسلحة.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن القوات تنفذ عمليات تمشيط ومداهمات لقرى ومناطق صحراوية جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق وجنوب العريش ومحيط الطريق الدولى العريش رفح، وستعلن كافة نتائج العمليات فى بيان أمنى رسمى فى وقت لاحق.

من ناحيتهم قال شهود عيان إن القوات الأمنية أغلقت كليا الطريق الدائرى العريش الشيخ زويد، وسمحت بالسير خلال ساعات النهار على طريق العريش رفح الساحلى مع إجراء تفتيش للمارين عبر هذا الطريق، كما أغلقت الطرق بمحيط العمليات الأمنية والطرق والشوارع المارة بجوار أكمنة وارتكازات أمنية والطرق المؤدية إلى المنطقة الحدودية برفح.

وتواصل إغلاق ميادين الجورة والعميد محمد سلمى بالشيخ زويد، وميدان الماسورة برفح، وميدان المالح وضاحية السلام بالعريش.

وأكد أهالى سماعهم دوى انفجارات فى مناطق العمليات الأمنية إلى أصوات طلقات نارية تحذيرية من الأكمنة الأمنية المنتشرة فى مناطق العريش ورفح والشيخ زويد.

وانتشرت قوات الشرطة فى شوارع مدينة العريش وأقامت أكمنة ثابتة ومتحركة، وشددت قوات الشرطة إجراءات التفتيش على طول الطريق الدولى العريش القنطرة.