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التعليم العالى: "إعلام القاهرة" تقبل محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحرى

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التعليم العالى: "إعلام القاهرة" تقبل محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحرى التعليم العالى: "إعلام القاهرة" تقبل محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحرى
أعلنت وزارة التعليم العالى، أن كليات "الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والألسن، ودار العلوم" ستخضع لقواعد القبول الإقليمى بالتنسيق الجديد.

وجاء فى إعلان الوزارة، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم"، ومحافظات وجه بحرى "الإسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة الغربية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية"، ومحافظات القنال "الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتابعت الوزارة، أن كليتى الإعلام بجامعة بنى سويف والوادى الجديد، تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات وجه قبلى "بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان".

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مصر 365