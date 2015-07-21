عمر العبداللات .. "يا جبل ما يهزك ريح "

انتهى الفنان الأردني عمر العبداللات من تسجيل أغنية جديدة لفلسطين بعنوان "يا جبل ما يهزك ريح" وهي من كلماته وألحانه، فيما قام بتوزيع العمل الموزع الموسيقي محمد القيسي .

وتقول كلمات الأغنية "لفيت كل المدن والهند والصين.. وخليت راسي فوق ما نزلت عيني.. ومهما عليا قست أيامك يالدهر يكفيني كل الفخراني فلسطيني، عالمجوز ندبك ونطيح فـلسطينية مــا نطيح، روسنا بالعلالي ويـا جبل مـــا يهزك ريح".

وسبق للفنان عمر العبداللات أن غنّى لفلسطين مجموعة كبيرة من الأغاني والأهازيج الوطنية ومنهم "يا غزة يا الجنة"، و"قادم قادم"، و"قدس الأوطان"، وأوبريت "أبواب القدس"..

من جهة أخرى، يستعد العبداللات ليكون نجم مهرجان جرش في افتتاح دورته الثلاثين في المدينة الأثرية، وسيطلق أغنية "يا جبل ما يهزك ريح " للمرة الأولى في الأردن على مسرح "مهرجان جرش".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"