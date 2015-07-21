سعد المجرد: عمرو دياب قدوتي وهذه حكايتي مع هيفا

حل أمس الفنان سعد المجرد ضيفاً على الإعلامية سمر يسري، في أول لقاء تلفزيوني له على الإعلام المصري، من خلال برنامج "ليلة سمر" الذي يعرض على قناة "أم بي سي" مصر.

وتطرق سعد خلال اللقاء للحديث عن بعض الفنانين منهم هيفا وهبي التي وصفها بصاحبة الشخصية الطيبة، وروى أنه شاهدها أول مرة في حياته في أمريكا، وطلب منها أن يلتقط صورة معها.

وعمّا تردد عن وجود ديو مشترك سيجمع بينه وبين هيفا قريباً، قال سعد إنه لا حديث حول هذا الأمر نهائياً.

وقال سعد إنه يرى عمرو دياب مثله الأعلى، مشيراً إلى أن عمرو تاريخ كبير وأوضح أنه واحداً من معجبيه، ومن مطربي الزمن القديم قال سعد إنه يحب محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، ومحمد فوزي ولا يزال حتى الأن من عشّاق الاستماع لهم، كما أنه يحب مطرب العرب محمد عبده، وقال إنه تربّى على سماع أغانيهم.

وأوضح سعد أنه يتمنّى ويشرّفه الغناء باللهجة المصرية، ذلك رداً على سؤال سمر عن فكرة أن يغني يوماً ما باللون المصري.

وأعربت سمر خلال اللقاء، عن إندهاشها من صداقات سعد المجرد مع بعض فناني مصر، خصوصاً وإنه لا يتواجد كثيراً في البلد، ومن هؤلاء الفنانين محمد رمضان إذ قال سعد إنه تعرّف على رمضان من أسبوع واحد فقط عن طريق الشاعر محمد مرصي، موضحاً أنه شخص مؤدّب وأخلاقه راقية واستقبله استقبالاً حسناً.

وعن صداقته بشيرين عبد الوهاب، قال سعد إنه تعرّف عليها عن طريق عضام شرايتي وهو موزع تونسي، وأشار سعد إلى أنه غنّى أغنية "مشاعر" لشيرين، موضحاً إنه يعشق للأغاني الرومانسية.

وعرضت سمر على سعد صورة تجمعه بالكينج محمد منير، فصرّح إنه من أطيب الشخصيات التي تعرّف عليها وتجمعهما محبة من دون أي مصالح شخصية، مشيراً إلى أنهما اتفقا على أغنية ستعرض قريباً لكن سعد رفض الحديث عن تفاصيلها.

كما تحدث سعد عن من سانده في بداية حياته، وهم: والده الفنان بشير عبده ووالدته، والفنانة حكمت، وأكد المجرّد إنه أقام في أمريكا لفترة طويلة وصلت إلى حد عشر سنوات ليتابع دراسته، لكنه لم يستطع التوفيق بين الدراسة وحبّه وشغفه بالغناء، خصوصاً وأن الأغنية المغربية كانت تعتبر بعيدة عن الجمهور، فأصرّ على أن يتولّى هو هذه المهمة، فترك الدراسة وبحث عن العمل، ليعمل بدايةً نادلاً في أحد المطاعم، وعمل في أكثر من مجال إلى أن وجد عملاً كفنان يغني في أحد مقاهي نيويوك، وبدأ الناس يتعرفون اليه.

وعن قصته مع برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول"، قال سعد إنه تقدّم للمشاركة فيه مرتين، لكنه لم يحصل على اللقب، مشيراً إلى أنها كانت تجربة هامة وضرورية له وإستفاد منها الكثير كالصبر وهذا أهم شيء بالنسبة له، على حد تعبيره.

وعن سبب نجاح أغنية "إنتي باغية واحد" بشكل خاص في الدول العربية والأجنبية، قال سعد إن السبب يعود لأنها أغنية مختلفة وجريئة وصريحة ولحنها بسيط، موضحاً إنه مؤمن برسالة الأغنية ومقتنع بها للغاية وبرسالتها.

وأعرب سعد عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على أغنيته "يا معلم"، حيث كتب بعض النجوم عنها مثل إليسا، وأحلام، ومي عز الدين، وأصالة، ومحمد سعد، وتامر حسني الذي أكد إنه صديق وأخ له.

وعن إنتقادات الفنانة الأردنية صبا مبارك له، انطلاقاً من أن تاريخه هو عبارة عن أغنيتين فقط، وقالت إنها كلما تفتح "الفيس بوك" ترى له صوراً له مع الكثيرين، فرد سعد قائلاً إنه سعيد بكلامها.

وعرضت سمر على سعد صورة له وعلّقت عليها قائلة إن الناس تقول على الصورة "شوف الشهرة والفلوس بتغير إزاي"، فعلّق عليها ضاحكاً وقال إنها الصورة منذ 8 سنوات.

وأشار سعد خلال الحوار إلى إنه غير متزوج حالياً وقلبه خالي.

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