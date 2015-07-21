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مهرجان إيشيا يكرّم هيلين ميرين

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الثلاثاء 21-07-2015 13:06

أقيم مهرجان إيشيا السينمائي في إيطاليا بحضور عدد من النجوم فى صناعة السينما والموسيقى العالمية الإيطالية.

وكرّم المهرجان النجمة العالمية البالغة من العمر 69 عاماً، Helen Mirren، بمنحها جائزة " Ischia's Luchino Visconti Award ".

وأطلّت النجمة Helen بفستان يحمل عدداً من الرسومات التي رسمها طفل بيده، والرسوم عبارة عن عدد من المنازل، إضافة إلى قوس قزح وزهور وأسماك.

يذكر أن Taylor Hackford زوج النجمة Helen Mirren حضر معها المهرجان كما حصل على جائزة تكريمية بدوره.

 

 

 

 

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