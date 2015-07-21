محاطة بالأحبّة في حفل تكريمها لماذا بكت سميرة توفيق؟

ضاق منزل الفنانة الكبيرة سميرة توفيق بالصحافيين والمصوّرين والأصدقاء والعائلة، في حفل تكريمها الذي نظّمته بلدية الحازمية حيث تقيم منذ عقود.

تكريم كان له طعم خاص أبكى الفنّانة الكبيرة التي أوصت أن تدفن بعد عمر طويل في البلدة التي عرفت منذ أن انتقلت إليها أنّها ستعيش وتموت فيها.

فقد كان من المقرّر أن يقام الحفل في مبنى البلدية في صالة مخصّصة تتّسع لكل الضيوف من إعلامين وأصدقاء، إلا أنّ الفنانة الكبيرة اعتذرت بسبب وضعها الصحّي، وطلبت أن يقام الحفل في منزلها، وكان لها ما أرادت، غير أنّ سوء الأحوال الجويّة كان لها بالمرصاد، فقد بلغ ارتفاع الحرارة حداً لا يطاق، وكانت الزحمة في منزل الفنّانة أكبر من المتوقّع، وهو ما دفع بالضّيوف إلى التوزّع على غرف جانبيّة، ففاتهم الكثير من حفل التكريم، إلا أنّ عزاءهم كان أنّهم في حضرة سميرة توفيق.

درع تكريمي ولوحة زيتيّة ووعد من البلديّة بإطلاق اسم الفنانة سميرة توفيق على أحد شوارع المنطقة أبكى الفنّانة الكبيرة، التي تذكّرت عندما قدمت للمرّة إلى الحازمية، حيث وضع الحجر الأولى للمبنى الذي تقطن فيه، وقالت "يومها قال لي والدي هنا ستعيشون، وهنا ستكملون حياتكم وهنا ستنهونها".

تتابع الفنانة "عندما بنيت منزلي هنا كانت المنطقة تضمّ عمارات صغيرة ومبنى تلفزيون لبنان فحسب قبل أن تشهد المنطقة هذه النهضة العمرانيّة".

وأعربت الفنّانة الكبيرة عن حبّها لهذه المنطقة التي احتضنتها في أيام عزّها الفنّي، وبعد احتجابها وبعد أن قرّرت العودة لتطلّ من جديد عبر الإعلام، بعد أن لمست حجم الشوق لدى جمهور لم ينسها رغم غيابها الطويل.

ولأن الزحمة حالت دون لقاء الكثير من الحاضرين بها، سارعت الفنانة الكبيرة إلى توضيح فكرة نقل التكريم من دار البلديّة إلى منزلها بسبب وضعها الصحّي، معتبرة أن بيتها هو بيت كل محبّيها.

الفنانة المعتزلة منذ سنوات، أعلنت أنها ستدخل الستوديو في الأيام المقبلة، لتسجيل أغنية خاصة ببلدة الحازمية عربون محبّة منها للمنطقة، مشيرة إلى أنها لم تدخل الستوديو منذ أكثر من عشر سنوات.

في الحفل الذي غصّ بالمحبّين كانت سميرة توفيق حريصة على لقاء الصحافيين والترحيب بالحاضرين، والإطمئنان إلى أنّ كل شيء يسير على ما يرام، رغم الزحمة الشديدة والحرارة الخانقة، وهو ما حظي بتقدير واستغراب الصحافيين الذين يلتقي بعضهم بالفنانة الكبيرة للمرّة الأولى، والذين اعتادوا لقاء فنّانات يكفي أن تكون حرارة الجو مرتفعة حتّى يتعكّر مزاجهن ويرفضن حتى ردّ التحيّة.