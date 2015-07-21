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لو بتتعرض للشمس كتير.. اعرف إزاى تحمى بشرتك

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لو بتتعرض للشمس كتير.. اعرف إزاى تحمى بشرتك لو بتتعرض للشمس كتير.. اعرف إزاى تحمى بشرتك

كتبت هبة مصطفى

مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فى الآونة الأخيرة يتعرض الجلد والبشرة لبعض الأضرار التى تنعكس على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف. يقول الدكتور أمين عامر أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد بطب الزقازيق، إنه لاحظ فى الفترة الأخيرة ارتفاع درجات الحرارة نتيجة زيادة تعامد الشمس على الكرة الأرضية خاصة بالفترة من العاشرة إلى 4 عصرا مما ينتج عنه تعرض جلد البشرة لبعض الأضرار الصحية. ويستكمل د. أمين قائلا "يجب على المتعرضين للشمس الاهتمام بوضع كريمات واقية لحماية الجلد من آشعة الشمس كما يجب تكرار وضع الكريمات كل 3 ساعات فى حال التعرض للشمس لفترة طويلة. وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية: "لحماية الجلد من الجفاف يجب استخدام كريمات الترطيب مرتين يوميا خاصة بالأماكن المليئة بالحرارة والرطوبة". وأوضح أنه يجب على أصحاب البشرة السمراء "الخمرية" استعمال كريمات تفتيح البشرة بجانب كريمات "واقى الشمس" فى حال التعرض للشمس بصورة زائدة لتفادى زيادة الإسمرار.

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